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20:33 17.03.2020

Аэропорт "Борисполь" с 18 марта переведет все спецрейсы международного сообщения из терминала D в терминал F на период карантина

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Аэропорт "Борисполь" с 18 марта переведет все спецрейсы международного сообщения из терминала D в терминал F на период карантина

Международный аэропорт "Борисполь" с целью оптимизации хозяйственной деятельности и уменьшения затрат на обслуживание инфраструктуры переведет все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения из терминала D в терминал F в 00:01 по киевскому времени 18 марта.

"Соответствующее сообщение направлено ко всем контрагентам и арендаторам аэропорта, которые расположены на территории терминала D аэропорта "Борисполь" для принятия решения об ограничении их функциональной или хозяйственной деятельности", - отмечается в сообщении аэропорта, распространенном вечером во вторник.

При этом 17 марта запланировано обслуживание 44 плановых рейсов авиакомпаний на прибытие и 26 на отправку, которые будут осуществлены в терминале D и терминале F.

Администрация "Борисполя" также приняла решение об обеспечении жизнедеятельности аэропорта минимально необходимым количеством работников.

"Для уменьшения расходов аэропорта проводятся мероприятия по безаварийной остановке объектов и отдельных систем предприятия с одновременным повышением пожарной и техногенной безопасности на объектах аэропорта "Борисполь", которые временно приостанавливают свою работу", - отмечается в сообщении.

В "Борисполе" отмечают, что дежурные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций.

"К сожалению, результатом ограниченной хозяйственной деятельности аэропорта из-за прекращения регулярного пассажирского авиасообщения станет существенное снижение доходов предприятия", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина вернет всех граждан домой и не позволит авиакомпаниям спекулировать на отмене рейсов.

Теги: #карантин #аэропорт_борисполь
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