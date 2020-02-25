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15:28 25.02.2020

Суд в течение суток рассмотрит меру пресечения организаторам беспорядков в Новых Санжарах – Варченко

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Суд в течение суток рассмотрит меру пресечения организаторам беспорядков в Новых Санжарах – Варченко

Полтавский суд во вторник рассмотрит ходатайство о мере пресечения участникам массовых беспорядков в пгт Новые Санжары Полтавской области, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Сегодня в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, которые обвиняются и получили сейчас подозрения в организации массовых беспорядков по ст.294 Уголовного кодекса. Они буду рассмотрены Полтавским судом и, соответственно, будет принято решение о мере пресечения", - сказал Варченко журналистам во вторник.

По его словам, в настоящее время получили подозрения шесть участников беспорядков.

"Из них один – это подозрение по 345 статье Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа. Напомню – идет речь о том новосанжарце, который сел в автомобиль и пытался наехать на сотрудника Национальной гвардии", - рассказал советник главы МВД.

"Пятеро лиц, по которым сегодня меру пресечения будет рассматривать Полтавский суд, получили подозрения по статье 294 Уголовного кодекса Украины – организация массовых беспорядков. Санкция статьи – от 5 до 8 лет", - добавил Варченко, уточнив, что суд будет "сегодня". "Мы надеемся, что сегодня, но у суда есть 24 часа, чтобы принять решение… Мы говорим о содержании под стражей", - сказал он.

Советник министра также рассказал, что Национальная полиция "направлена сейчас на то, чтобы формировать правовую сознательность на территории в том числе поселка Новые Санжары". По словам Варченко, с 20 февраля на жителей Новых Санжар было составлено 15 административных протоколов, из них 4 – за вождение в нетрезвом виде

Теги: #новые_санжары #суд #варченко
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