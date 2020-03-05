Зеленский в Полтавской области посетит Новые Санжары, ознакомится со строительством первой бетонной дороги в Украине , встретится с бизнесом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Полтавскую область, где ознакомится со строительством и реконструкцией ряда ключевых объектов области, а также посетит пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации эвакуированные из Китая украинцы и иностранные граждане.

"Глава государства ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний", - сообщает пресс-служба президента в четверг.

Кроме того, он встретится с представителями малого и среднего бизнеса области.

"Также Владимир Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 12.00 четверга, заканчивается срок обсервации эвакуированных из Уханя (КНР) лиц.