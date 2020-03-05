Политика

13:12 05.03.2020

Зеленский: с блокированием в Новых Санжарах разберутся правоохранители, а почти все местные жители были рады помочь своим согражданам

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Зеленский: с блокированием в Новых Санжарах разберутся правоохранители, а почти все местные жители были рады помочь своим согражданам

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с блокированием приезда в медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разберутся правоохранители, и уверен, что подавляющее большинство местных жителей был рады помочь своим согражданам.

"Хочу поблагодарить отдельно Нацгвардию, МВД, министра внутренних дел, главу Полтавской обладминистрации. Эта ситуация была ему проверкой, и в этой области у нас точно крепкий парень. Также хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную госпожу Скалецкую, уверен, что ее не "потеряем", - сказал он в четверг во время общения с украинскими и иностранными гражданами, которые находились на обсервации в медцентре "Новые Санжары".

Зеленский также поблагодарил местное население Новых Санжар. "Вы знаете, что было искусственное блокирование. Там уже разберутся правоохранительные органы с этим вопросом. Но я уверен, что здесь большинство, почти все местные жители понимают, что к ним приехали их украинцы", - указал он.

Теги: #коронавирус #зеленский #новые_санжары
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