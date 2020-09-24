Суд приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год двух участников беспорядков в Новых Санжарах

Новосанжарский районный суд Полтавской области на заседании 23 сентября вынес приговоры двум участникам массовых беспорядков, которые произошли в Новых Санжарах в феврале 2020 года.

"Приговорами суда на основании утвержденных сделок о признании виновности обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины граждане К. и П. освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год", - сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, осужденные принимали участие в митингах в Новых Санжарах 20 февраля 2020 года, протестуя против размещения в медицинском центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань, для прохождения карантина. Около 19:00 митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранителями.

"П. и К., пренебрегая действующим общепринятыми правилами и нормами поведения в обществе, активно противодействовали представителям власти, с применением предметов, используемых в качестве оружия, а именно бросанием камней и кирпича в сотрудников правоохранительных органов, тем самым препятствовали организованной колонне автобусов, которые перевозили эвакуированных из КНР граждан и сопровождались служебными автомобилями правоохранительных органов с проблесковыми огнями", - указывается в сообщении.

В результате действий осужденных и других участников беспорядков, уголовные производства касательно которых выделены в отдельные производства, и неустановленных на текущий момент лиц, пятеро полицейских получили телесные повреждения разных степеней тыжести.

"Приговор суда направлен в Единый государственный реестр судебных решений (дела № 542/534/20, № 542/488/20). Судебные решения не вступили в законную силу", - указывают в суде.

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой.

Ещё один задержанный, который пьяным сел за руль автомобиля "Нива" и наехал на строй нацгвардейцев, остался под стражей.

По беспорядкам в Новых Санжарах 20 февраля были начаты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.