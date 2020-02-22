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15:34 22.02.2020

Задержанного во время беспорядков в Новых Санжарах отправили под ночной домашний арест - Нацполиция

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Задержанного во время беспорядков в Новых Санжарах отправили под ночной домашний арест - Нацполиция

Мужчине, который за рулем автомобиля "Нива" наехал на строй нацгвардейцев во время беспорядков в Новых Санжарах, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 20 апреля.

"Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 суток", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

В свою очередь, "24 канал" сообщает, что эту меру пресечения для задержанного Владимира Сиренко избрал Октябрьский районный суд Полтавы.

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой.

Ещё один задержанный, который пьяным сел за руль автомобиля "Нива" и наехал на строй нацгвардейцев, остался под стражей.

Теги: #арест #новые_санжары #суд
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