Полтавчанин извинился перед правоохранителями за публичные оскорбления во время протестов в Новых Санжарах

Житель Полтавской области извинился перед правоохранителями за публичные оскорбления во время протестной акции в поселке Новые Санжары, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"20 февраля 2020 во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей. Бранные слова человек адресовал полицейскому - боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами. Правонарушитель извинился за свое позорное поведение",- говорится в сообщении.