События

01:12 23.02.2020

Полтавчанин извинился перед правоохранителями за публичные оскорбления во время протестов в Новых Санжарах

1 мин читать

Житель Полтавской области извинился перед правоохранителями за публичные оскорбления во время протестной акции в поселке Новые Санжары, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"20 февраля 2020 во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей. Бранные слова человек адресовал полицейскому - боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами. Правонарушитель извинился за свое позорное поведение",- говорится в сообщении.

Теги: #извинения #полтавская_область #украина #житель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:57 22.02.2020
Скалецкая: Люди не прислушались к информации Минздрава о короновирусе

Скалецкая: Люди не прислушались к информации Минздрава о короновирусе

23:53 22.02.2020
У гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва", симптомы короновируса не обнаружены

У гражданки Китая, которую сняли с поезда "Киев-Москва", симптомы короновируса не обнаружены

22:55 22.02.2020
Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

22:35 22.02.2020
Предполагаемый суицид гендиректора холдинга Atlantic Group переквалифицировали как умышленное убийство

Предполагаемый суицид гендиректора холдинга Atlantic Group переквалифицировали как умышленное убийство

21:35 22.02.2020
Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в Новых Санжарах

20:54 22.02.2020
В Херсонской области в результате взрыва на АЗС пострадали два человека

В Херсонской области в результате взрыва на АЗС пострадали два человека

19:49 22.02.2020
Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной

Ситуация на участках разведения войск на Донбассе остается стабильной

19:03 22.02.2020
Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный

08:53 22.02.2020
В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:15 22.02.2020
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020 в Нидерландах

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА в связи с событиями вокруг эвакуации украинцев из Китая

Болгарский суд разрешил экстрадировать в Украину фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина

По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тбилиси в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса медики изолировали четырех пассажиров авиарейса из Тегерана

Турция обстреляла более 20 целей в Сирии в ответ на гибель своего военнослужащего в Идлибе

В Харьковской области утонули 2 рыбака - ГСЧС

Полиция расследует, как полагают, суицид гендиректора холдинга Atlantic Group

Эрдоган оправдал действия Турции в Сирии и Ливии национальными интересами

Мэр Кличко поручил дорожникам дополнительно обследовать столичные мосты

Эвакуированные из Уханя имеют скоростной интернет - власти

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Задержанного во время беспорядков в Новых Санжарах отправили под ночной домашний арест - Нацполиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА