Иностранцами после обсервации в Новых Санжарах будет заниматься МИД Украины

Сегодня в Новых Санжарах завершился срок обсервации людей, которых эвакуировали из Уханя (Китай), дальше иностранных граждан берет на поруки Министерство иностранных дел Украины, заявил министра внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на слова Авакова, за каждым из эвакуированных закреплен транспорт. Отмечается, что иностранные граждане уезжают из Новых Санжар двумя автобусами, их берет на поруки Министерство иностранных дел.

"Всех эвакуированных украинцев доставят домой уже в ближайшее время, их уже ожидает транспорт. Что касается иностранцев, ими будет заниматься Министерство иностранных дел, посольства и консульства. Некоторые улетает домой уже сегодня", - отметил Аваков.

Так, среди эвакуированных граждане из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран (всего 27 человек).