НАБУ провело обыски на "Украинской бронетехнике" и у экс-нардепов Пашинского и Винника

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника" и у экс-нардепов Верховной Рады Сергея Пашинского и Ивана Винника, сообщила "Украинская правда".

"Обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами", – говорится в сообщении на сайте издания в понедельник вечером, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранители провели обыски по месту жительства екснардепа от БПП Винника и нардепа 5-8 созывов Верховной Рады Пашинского, директора "Украинской бронетехники" Александра Кузьмы и его родственника Николая.

В информации отмечено, что в 2015-2019 годах в интересах предприятия подозреваемые создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам. "Сама же техника оказалась некачественной", – сказано в сообщении.