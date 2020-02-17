В Крыму арестован 55-летний местный житель по подозрению в участии в так и не созданном Крымскотатарском добробате

55-летний житель Чернорморского района Автономной Республики Крым Нариман Межмединов арестован оккупационными властями аннексированного Крыма.

Как сообщается на странице общественной организации "Крымская солидарность" в Facebook, по версии следствия, его обвиняют в том, что летом 2016 года он уехал на подконтрольную правительством часть Украины, где якобы вступил в ряды "крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана".

"В Украине дискуссия о создании в системе правоохранительных органов Украины батальона в честь… Челебиджихана продолжается с 2016 года… Официально этот батальон так и не был создан. Тем не менее, российские спецслужбы преследуют крымчан за якобы участие в этой организации. Поскольку ее представители не участвуют в военных действиях на Донбассе, правозащитники рассматривают преследования за участие в "батальоне имени Челебиджихана" как политически мотивированные", - говорится в сообщении.

Межмединов был задержан 3 февраля, и уже 4 февраля Киевский районный суд Симферополя принял решение о его аресте. Информацию задержании Межмединов распространила пресс-служба незаконного "управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю" в понедельник утром.

На сегодня фигурантами "дела батальона Номана Челебиджихана" являются Эдем Кадыров, Февзи Саганджи и Дилявер Гафаров, говорится в сообщении.