Аваков: Дипломатия найдет пути для возвращения в Украину нацгвардейца Маркива

Министр внутренних дел Арсен Аваков отмечает, что дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации, которая сейчас находится с рабочим визитом в Италии.

"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата!", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД Украины в субботу.

Как сообщалось, 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Риме во время встречи обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности, дело военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - подчеркнул президент.

В свою очередь мать Маркива поблагодарила Зеленского за его усилия для освобождения ее сына.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили и приговор суда Маркиву.

Глава украинского государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти фотокорреспондента Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

24 сентября во время встречи с Конте в Нью-Йорке Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств гибели Роккелли, в причастности к которой обвиняют Маркива. Президент Украины отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения дела Маркива.

Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит апелляционную жалобу, поданную защитой Маркива, весной 2020 года.