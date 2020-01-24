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23:32 24.01.2020

Зеленский считает, что такой премьер, как Гончарук, сейчас нужен Украине, и ему еще надо дать время

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Зеленский считает, что такой премьер, как Гончарук, сейчас нужен Украине, и ему еще надо дать время

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему решил оставить премьер-министра Алексея Гончарука на посту.

"Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский указал, что те вопросы, о которых он говорил с Гончаруком, должны быть решены. "Он устанет – он пойдет, он не справится – он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немного нужно ему времени, чтобы показать результат. Ведь на самом деле это время бежит в Украине очень быстро. Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть", - отметил он.

Теги: #зеленский #гончарук #украина
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