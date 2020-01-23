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12:49 23.01.2020

Военный получил ранение в результате обстрела боевиков на Донбассе

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Военный получил ранение в результате обстрела боевиков на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток на Донбассе, вследствие обстрела боевиков ранение получил один военнослужащий ВСУ, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 23 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельные обстрела позиций наших героев, в том числе, в очередной раз пренебрегая Минскими соглашениями… С начала текущих суток есть боевая санитарная потеря. Вследствие прицельного обстрела со стороны российско-оккупационных войск один наш защитник получил ранения", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в киеве в четверг.

Отмечается, что состояние здоровья военнослужащего, по имеющейся информации, удовлетворительное.

Так, с полуночи противник велобстрел из стрелкового оружия в районе н.п. Опытное. Также утром, с 6:30 враг нарушил режим тишины минометным обстрелом по защитникам н.п. Талаковка.

Кроме того, после 8:50 от противник вел огонь из стрелкового оружия по украинским защитникам г.Красногоровка.

Теги: #ранение #оос #минобороны
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