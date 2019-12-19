Советник премьера Голик показал лучшие и худшие области по использованию денег на дороги

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал в Facebook отчет о том, как областные государственные администрации используют деньги Дорожного фонда.

Лидеры в использовании средств, выделенных на ремонт и содержание дорог областного и сельского значения, являются Хмельницкая, Сумская, Луганская, Харьковская и Днепропетровская области.

Хуже всех выделение деньги используют Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая ОГА.

Согласно данным презентации, по состоянию на 30 ноября областные администрации не смогли освоить почти 3 млрд грн средств Дорожного фонда.

"Как ОГА использовали 14 млрд грн Дорожного фонда в этом году. Если кратко - плохо. Использовали не все, т.к. остаток в деньгах около 20%, и использовали плохо - слишком много ямочного ремонта и прочего мазохизма", - отметил Голик.

При этом он считает, что все выводы о качестве использования денег Дорожного фонда нельзя впрямую переносить на нынешних губернаторов, так как во всех ОГА в этом году произошла смена глав.

"Эти данные - это следствие логики, заложенной в использование Дорожного Фонда их предшественниками. Нынешние главы ОГА скорее ехали по уже проложенным рельсам. Но. Важно увидеть картину сейчас, чтобы сделать правильные выводы на следующий год", - уточнил советник премьера.

Голик также продемонстрировал фото капитально отремонтированных дорог в Днепропетровской области времен, когда там работала команда во главе з Валентином Резниченко (Голик был его советником). По его словам, такие дороги - самые наглядные доказательства разницы в подходах и, как следствие, результатов.

Ранее Юрий Голик сообщил, что впервые за 28 лет у Украины есть шанс сделать дорожную отрасль по-настоящему рыночной и избавить ее от "совковых" подходов к ценообразованию и учету. Это станет возможным в случае принятия законопроекта 2234, который откроет коммерческим компаниям доступ к работам на государственных объектах.