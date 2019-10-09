В Днепре возобновлено строительство "брошенной" Объездной дороги - Голик

В Днепре возобновлено строительство Объездной дороги, в частности Южного обхода со стороны Запорожья. Об этом у себя в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

Он подчеркнул, что данная дорога – это печальный ранее долгострой, брошенный "крепкими хозяйственниками" недостроенным. В результате несколько лет нормального въезда в Днепр со стороны Запорожья не было и все ездили по "объездной объездной" - технической дороге, проложенной в полях, которую заметало каждую зиму.

"В прошлом году мы (Днепропетровская ОГА – ред.) достроили вместо Укравтодора за 42 дня мост на въезде в Днепр и расконсервировали строительство этой дороги. Сейчас строительство Объездной возобновлено", - написал Юрий Голик.

По словам советника премьера, на данный момент самая большая проблема в развязке над аэропортовской, которая была начата и брошена, как и мост на трассе Днепр - Запорожье. "Но поборем и это", - резюмировал он.

Как сообщал Голик еще в прошлом году, временная дорога, проложенная в чистом поле, не имела под собой ни физического, ни юридического основания и на ее асфальтирование по закону даже нельзя было списывать асфальт.

Напомним, в этом году в Украине поставлен рекорд по скорости ремонта дороги. Так, по словам Голика, 130 километров дороги Запорожье-Мариуполь удалось отремонтировать всего за 68 дней вместо ранее запланированных трех лет.