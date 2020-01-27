Подробности сотрудничества УЗ и Deutsche Bahn станут известны в феврале – советник премьера Голик

Больше подробностей о сотрудничестве Укрзализници и ж/д оператора Германии Deutsche Bahn появится в начале февраля. Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

На данный момент обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией, подчеркнул Голик, ссылаясь на сообщение самой Deutsche Bahn.

"Начиная с февраля 2020 года член правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали", - отмечается на сайте DB.

Согласно соглашению, подписанному 22 января в Давосе, DB в будущем будет консультировать и поддерживать Укрзализныцю в вопросах управления и технических вопросах.

Как ранее подчеркнул Голик, подписанный в Давосе меморандум между Министерством инфраструктуры и немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn – важный шаг на пути приведения УЗ к европейским нормам и показателям.