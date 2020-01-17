Советник премьера Голик: Парламент позволил привлечь еще 20 млрд грн на дороги

17 января Верховная Рада Украины проголосовала за основу и в целом два закона – №2660 и №2661 - позволяющие "Укравтодору" привлечь еще 20 млрд грн на ремонт дорог. Об это на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

"Я уже писал об утверждении Кабинетом Министров перечня дорог для ремонта в этом году на общую сумму 32 млрд грн в рамках Дорожного фонда и отметил, что это только первый "транш" на приведение дорог в порядок. И Верховная Рада проголосовала нужные законопроекты, которые позволят привлечь дополнительные средства. Но и это еще не всё. Будут хорошие новости еще", - отметил он.

Упомянутые два проекта закона меняют закон о госбюджете так, чтобы "Укравтодор" смог привлечь кредитные деньги коммерческих банковских структур под гарантии правительства.

Ранее Юрий Голик заявил, что Кабмин утвердил список дорог для ремонта в 2020 году. На 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства, еще 20,5 млрд грн - средства международных организаций. Правительство поставило перед собой цель построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог по всей Украине.