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14:27 21.02.2020

В 2020 году будет отремонтировано рекордное количество километров дорог советник премьера Голик

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В 2020 году в Украине "Укравтодор" отремонтирует рекордное количество дорог. На сегодняшний день начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях страны. Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Юрий Голик.

"Там, где позволяют погодные условия, работы уже начались. И это только начало", - отметил Голик.

Как сообщается на сайте "Укравтодора", рекордно ранний старт работ также обусловлен значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов.

В частности, в Винницкой области начат капитальный ремонт, продление GO Highway М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на трех участках, в Житомирской - строительство моста через реку Желянь на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через г.. Винницу), а также текущий средний ремонт на автомобильной дороге М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через г. Винницу)

Начата и реконструкция автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп (обход Житомира), текущий средний ремонт Н-09 Мукачево-Рахив- Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов и текущий средний ремонт Н-09 Мукачево-Рахив- Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов. В Ивано-Франковской области стартовало строительство мостового перехода на участке автомобильной дороги Т-09-10 Бурштин-Калуш, во Львовской - капитальный ремонт на участке автомобильной дороги Т-14-16 Львов-Пустомыты-Меденичи.

В Киевской области продолжается строительство надземного пешеходного моста на участке автомобильной дороги Н-01 Киев-Знаменка, капитальный ремонт на участке автомобильной дороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, капитальный ремонт на некоторых участках автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса.

В Николаевской области начался капитальный ремонт на участках автомобильных дорог Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев, в Одесской - капитальный ремонт на участке автомобильной дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин -Балта-Большая Михайловка / М-16 /, текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-16-27 Контрольно-пропускной пункт "Августовское" -Тарутине-Арциз-Сарата.

С полным перечнем дорог, где стартовал ремонт и строительство можно ознакомиться на сайте "Укравтодора".

Ранее Юрий Голик сообщил, что десятки тысяч единиц техники готовы к началу "Большого строительства".

Теги: #укравтодор #голик_юрий
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