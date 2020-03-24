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11:00 24.03.2020

Мы последовательно ремонтируем 6,5 тыс км дорог - координатор национального проекта "Большая стройка" Голик

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Мы последовательно ремонтируем 6,5 тыс км дорог - координатор национального проекта "Большая стройка" Голик

Укравтодор реагирует на все сообщения о качестве ремонта дорог со стороны граждан. Обратная связь имеет большое значение для Национального проекта Большая стройка, сообщил координатор проекта Юрий Голик.

Укравтодор не может присутствовать везде, его нельзя распределить на каждый сантиметр дороги. А люди, которые на этих дорогах ездят, они и есть те самые потребители услуг, - отметил он.

По словам Голика, для государства очень важно вести диалог с обществом. Поэтому если граждане видят, что на отрезке какой-то дороги происходит что-то не то, либо дорога отремонтирована ненадлежащим качеством - можно оставлять сообщения в соцсетях или звонить на горячую линию Укравтодора. Они обязательно будут на это реагировать, - подчеркнул координатор Большой стройки.

Голик напомнил, что в Telegram создан специальный канал, в котором можно в режиме реального времени наблюдать, как и что строится по стране по проекту Большая стройка.

Самые частые сообщения – это отремонтируйте ту дорогу, обратите внимание на эту, зачем вы делаете эту дорогу, надо делать другую и так далее. И это все понятно, ведь массово дороги не ремонтировались долгие годы и всем хочется всего и сразу. К сожалению, так не бывает, бывает все последовательно, - отмечает он.

Голик уточнил, что в 2020 году по плану должно быть отремонтировано 6,5 тысяч км дорог: за 4 тысячи км отвечает Укравтодор, за остальные 2,5 тысячи – областные государственные администрации. Ремонт дорог – часть масштабного инфраструктурного Национального проекта Большая стройка, инициированного Президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал координатор Большой стройки Юрий Голик, в этом году на ремонт дорог потратят рекордные суммы: Укравтодор получит 85 млрд гривен, областные государственные администрации – 22 млрд.

Теги: #укравтодор #голик_юрий
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