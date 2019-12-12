В редакции "Украинской правды" осторожно относятся к информации, озвученной на брифинге по убийству Шеремета, и предостерегают от манипуляций

Редакция интернет-издания "Украинская правда" намерена проанализировать озвученную на брифинге в четверг информацию об убийстве их журналиста Павла Шеремета и инициирует сбор информации о людях, озвученных как подозреваемые в преступлении.

"Редакция "Украинской правды" тщательно и детально проанализирует факты, которые были озвучены следственной группой. Мы не хотим, чтобы в этом деле имели место какие-либо манипуляции. Поэтому обращаемся ко всем: если вам известны дополнительные факты о людях, фамилии которых были сегодня озвучены в качестве подозреваемых, просим предоставить их нашей редакции. Мы сделаем все возможное, чтобы установить истину", - говорится в заявлении, которое на своей странице в Facebook опубликовала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Редакция положительно воспринимает тот факт, что следствие продолжается, и об этом деле не забыли. "Признаемся честно, озвученная версия следствия нас шокировала. Сейчас мы относимся к изложенной информации осторожно", - отмечается в заявлении.

При этом у редакции возникло несколько вопросов, "ответов на которые мы не услышали во время брифинга", и первый из них - кто может быть заказчиком этого убийства. "Версия о том, что такое преступление могла самостоятельно организовать группа волонтеров для дестабилизации ситуации, вызывает много вопросов", - говорится в заявлении.

"Непонятными для нас остаются мотивы заказчиков и исполнителей. Цель, которая была озвучена во время брифинга - дестабилизация политической ситуации в Украине - не была достигнута", - отмечают в "Украинской правде".

Третий вопрос - кто был заинтересован в дестабилизации ситуации в стране в то время. "Зачем волонтерам, которые поддерживали армию в сложные времена, нужна дестабилизация ситуации внутри страны? Или в таком случае следствие предполагает, что группа волонтеров могла действовать в интересах России?", - задаются вопросом в редакции.

В "Украинской правде" отмечают, что смотрели брифинг по расследованию дела Шеремета "с большой надеждой", поскольку с момента его убийства прошло уже более трех лет, дело в 2017 году было "фактически засекречено", и за все это время они не знали о ходе расследования почти ничего.

"Сегодня произошло еще одно событие, связанное с нашим коллегой. За восемь минут до начала брифинга депутаты Киевского городского совета проголосовали за предоставление имени Павла Шеремета одному из скверов в центре города. Этого решения мы ждали более двух лет. Хочется верить, что так же мы когда-нибудь узнаем фамилии людей, которые причастны к убийству Павла", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.