События

17:35 27.05.2021

Алена Притула продолжит работать в "Украинской правде" ещё два года

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Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула продолжит работать с коллективом издания в течение двух лет.

"Севгиль Мусаева остается главным редактором. И я ближайшие два года продолжу работать с коллективом", - написала Притула в письме читателям, опубликованном на сайте издания.

Она также отметила, что планирует передать по $100 тыс. от "Украинской правды" дочерям Георгия Гонгадзе, а также выделить $250 тыс. на стипендии имени Павла Шеремета для студентов и молодых журналистов. Ещё $250 тыс. долларов пойдут на деятельность вокруг премии Георгия Гонгадзе.

Притула подчеркнула, что она знает главу группы компаний Dragon Capital Томаш Фиала, которому перешло право собственности на издание, как человека демократических взглядов и близких ей ценностей.

"Передаю дорогое мне издание в хорошие руки с твердой верой в будущее. Знаю, что с ним "Украинская правда" станет еще мощнее, быстрее, более технологичной, укрепится в статусе безусловного лидера рынка", - заявила она.

Объясняя, почему было принято решение о передаче прав собственности на издание спустя 21 год работы, Притула объяснила, что изначально ставила перед собой только две цели – обеспечить стабильные выплаты зарплат сотрудникам издания и поддерживать популярность на высоком уровне.

"УП - это живой памятник Гонгадзе, а теперь еще и Шеремету. Пока УП будет существовать, никто не позволит забыть о наших убитых коллегах. С этими задачами я справилась. Но их явно недостаточно для амбиций современного передового медиа", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание "Украинская правда" и все его активы переходят в Dragon Capital. Стороны договорились, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений. Команда "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Притулой, которая и в дальнейшем будет исполнять роль редактора-основателя.

В совместном пресс-релизе предполагается, что опыт Dragon Capital, накопленный в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли, а также дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру "Украинской правды" помогут проекту стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке.

 

Теги: #украинская_правда #притула
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