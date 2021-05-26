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16:04 26.05.2021

Новым владельцем "Украинской правды" стал гендиректор Dragon Capital

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Новым владельцем "Украинской правды" стал гендиректор Dragon Capital

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Как сообщает "Украинская правда", стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений. Команда "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя.

"Dragon Capital рассматривает эту инвестицию как еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине. Инвестиционная компания убеждена в больших перспективах цифровых медиа как успешного бизнеса, популярность которых будет расти в течение следующих лет", – отмечается в сообщении.

Согласно ему, предполагается, что опыт Dragon Capital, накопленный в процессе инвестиций в цифровые медиа и другие смежные отрасли, а также дополнительные инвестиции в продукт и инфраструктуру "Украинской правды" помогут проекту стать еще более интересным для читателя и укрепить его лидерские позиции на рынке.

В пресс-релизе отмечается, что редакция "Нового времени" ("НВ"), другого медиа-проекта группы компаний Dragon Capital, продолжит свою работу совершенно независимо от редакции УП.

Гражданин Чехии Фиала также является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

Помимо этого, в 2021 году Dragon Capital завершил сделку по покупке через фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерси, США) контрольного пакета акций компании Treeum Holdings Limited – собственника специализированных интернет-изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и "Мульти.Юа", позиционируемых как финансовый супермаркет.

Dragon Capital – одна из крупнейших и старейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

"Украинская правда" – одно из старейших интернет-изданий Украины. По данным "Kantar Украина" (ранее – TNS) за апрель, является самым популярным в Украине новостным ресурсом с долей охвата 27,8%, что позволяет ему занимать 12-е место в рейтинге всех сайтов в Украине.

Выручка принадлежащего Притуле ЧП "Украинская правда" в 2019 году выросла на 19,7% – до 3,37 млн грн, чистая прибыль составила 0,3 млн грн по сравнению с чистым убытком 0,08 млн грн годом ранее. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

Притуле также принадлежит на 95% ООО "Интернет Медиа" (выручка в 2019 году - 11,76 млн грн, чистая прибыль – 6,29 млн грн), владельцем еще 5% акций выступает Алексей Спирин.

Помимо этого, в госреестре Притула указана бенефициаром учрежденного Dragon Capital и зарегистрированного в апреле 2021 года с уставным капиталом 62,91 млн грн ООО "Сакура Парк". Она также в апреле зарегистрировала по тому же адресу, что и указанные выше компании, ООО "Трендплейс" и ООО "Трейдфор" с уставными капиталами по 100 грн, основными видами деятельности которых являются соответственно рекламное агентство и веб-портал.

Теги: #фиала #владелец #украинская_правда
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