Вселенский патриархат в своем проекте устава поместной УПЦ предлагает, чтобы ее возглавлял митрополит

Утвержденный Синодом Вселенского патриархата проект Устава поместной Украинской православной церкви предусматривает ее формирование по модели Критской, где председателем является митрополит, а не патриарх, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.

"Это следует из устава, предложенного Священным синодом Вселенского патриархата, одну из страниц которого на греческом опубликовало агентство церковных новостей… В документе также говорится о ставропигии и получении мирры только из Константинополя", - говорится в заметке украинского интернет-издания, а также публикуется фотокопия страницы с текстом на греческом языке.

Как сообщалось, 29 ноября Священный Синод Вселенского патриархата утвердил проект Устава поместной церкви в Украине, окончательную дату проведения Объединительного собора не назвали.

Президент Украины П.Порошенко заявил, что дату объединительного собора в ближайшее время объявит Вселенский патриарх Варфоломей.

Советник президента Украины, директор Института стратегических исследований Ростислав Павленко пояснил, что Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю УПЦ, поэтому в настоящее время его текст не может быть опубликован.

Советник президента, директор национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал, что устав единой автокефальной украинской православной церкви будет принят на объединительном Соборе. Он напомнил, что Синод Вселенского патриархата на прошлой неделе сформулировал предложения по имплементации Томоса об автокефалии (независимости) в Устав церкви, которые рассмотрят украинские архиереи.

Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви станет частью Устава независимой церкви.

5 декабря 2018 г. сообщил президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе св.Софии в Киеве.