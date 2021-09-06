Подвижки в деле по заказчикам убийства Шеремета будут после решения суда по исполнителям – глава МВД

О продвижении расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета можно будет говорить после решения суда по исполнителям, отмечает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр рассказал, что лично не знакомился с материалами дела.

"У министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права", - пояснил он.

Глава МВД сообщил: "По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные, следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что какие-то подвижки в деле по заказчикам будут только после решения суда по исполнителям, Монастырский сказал: "Да, верно".

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в интервью агентству, что показания бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара будут учтены в рамках расследования уголовного дела о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета, а в целом с появлением "белорусского следа" к расследованию будет основательный подход.

"Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания тоже… Учитывая то, что к делу слишком много вопросов, а с появлением так называемого "белорусского следа" – это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно. Следствие изучает все", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула: "Дело резонансное и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов, потому что, как вы знаете, было дело и по фальсификации материалов следствием. Но это была оценочная история, которая подавалась стороной защиты".