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17:15 17.08.2021

Суд продлил еще на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

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Суд продлил еще на два месяца домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: Андрей Антоненко до 17 октября остается под домашний арестом, Яна Дугарь – под личными обязательствами.

Соответствующее решение суд внес во вторник, удовлетворив таким образом ходатайство прокурора.

"Продлить круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля до 17 октября 2021 года… Продлить срок действия личных обязательств обвиняемой Дугарь… до 17 октября 2021 года", - говорится в определении суда, оглашенном во вторник.

Судебное заседания по существу обвинения отложено до 11 часов 31 августа.

Трансляция заседания велась на ютюб-канале "Судова влада".

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Теги: #шеремет #дело #суд
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