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21:09 20.07.2021

Акция под МВД, приуроченная пятой годовщине убийства Шеремета, прошла спокойно

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Акция под МВД, приуроченная пятой годовщине убийства Шеремета, прошла спокойно

Во вторник вечером под стенами здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве прошла акция, приуроченная к пятой годовщине убийства журналиста Павла Шеремета, собравшиеся требовали от нового руководства ведомства объективного расследования преступления.

На странице Free Riff в Фейсбук размещено видео с проведенной акции "Ищите настоящих убийц", на котором видно, что, несмотря на проливной дождь в Киеве, у стен МВД собралось достаточно большое количество людей, они скандировали "Аваков-черт", жгли факелы. У входа в здание ведомства разместили стенд с требованиями к новому руководству МВД: прекратить преследование невиновных, провести внутреннее расследование в Нацполиции и наказать ответственных за фальсификацию дела, передать дело для расследования другим органам.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке полиции, акция прошла спокойно, без каких-либо инцидентов.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в интервью агентству, что показания бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара будут учтены в рамках расследования уголовного дела о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета, а в целом с появлением "белорусского следа" к расследованию будет основательный подход.

"Следствие будет учитывать все в своем расследовании, безусловно, и эти показания тоже… Учитывая то, что к делу слишком много вопросов, а с появлением так называемого "белорусского следа" – это уже международная политика, мы будем подходить к расследованию очень основательно. Следствие изучает все", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула: "Дело резонансное и с точки зрения гражданской позиции, и с точки зрения правоохранительных органов, потому что, как вы знаете, было дело и по фальсификации материалов следствием. Но это была оценочная история, которая подавалась стороной защиты".

Теги: #шеремет #мвд
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