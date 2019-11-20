Генпрокурор Украины отрицает общение с представителями других государств касательно дела "Бурсимы"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что не встречался и не общался с представителями других государств на предмет расследования уголовных дел по "Бурисме" (Burisma).

"С представителями администрации какого-либо иностранного государства...я не общался, не встречался, мне никаких вопросов не ставили, не давили и не просили", - сказал Рябошапка на брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, встречался ли он с представителями администрации президента США Дональда Трампа в последние месяцы в рамках расследования "дела "Бурисмы".

При этом генпрокурор подчеркнул, что нет как такового "дела "Бурисмы", есть 13 уголовных производств, в которых фигурирует экс-министр экологии, собственник "Бурисмы" Николай Злочевский, в некоторых из них есть упоминание о компании "Бурисма".

Рябошапка также сообщил, что после того, как органы прокуратуры лишатся функций следствия, эти дела будут переданы по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.

"Есть 13 кейсов, в которых фигурирует бывший министр экологии Злочевский. В некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначается название компании. Ещё в некоторых из этих кейсов встречаются слова, которые являются именем того человека, о котором вы говорили (вопрос был о занимавшего некоторое время пост в совете директоров "Бурисмы" Хантере Байдене, сыне экс-вице-президента США Джо Байдена - ИФ). Что будет дальше с этими кейсами - они будут переданы по подследственности. Некоторые - в НАБУ, некоторые, возможно, в ГБР, некоторые, может быть, и в СБУ: где связано с финансированием терроризма или террористическими актами", - сказал генпрокурор Украины.

Как сообщалось, Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

1 февраля 2018 года в СМИ появилась информация, что Злочевский вернулся в Украину. Генпрокуратура вызывала его 23 января 2019 года на допрос для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 и другим статьям УК.

В октябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся компании "Бурисма", в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший в свое время пост в совете директоров украинской газовой компании.