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15:28 22.01.2021

ВАКС продлил бывшему менеджеру Burisma срок действия процессуальных обязанностей

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ВАКС продлил бывшему менеджеру Burisma срок действия процессуальных обязанностей

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила бывшему менеджеру Burisma срок действия процессуальных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, срок действия постановления – до 12 февраля 2021 года включительно.

Подозреваемый обязан не покидать Украину без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в письменном сообщении о подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, суда.

Как сообщалось, в июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $6 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии. Всем задержанным Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк" (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Януковича) и легализации этих средств. В этом деле сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе и бывшему министру.

В Офисе генпрокурора не упоминают имени упоминаемого экс-министра экологии и природных ресурсов. Как известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николае Злочевском.

По данным НАБУ, это стала самая большая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям.

Досудебное расследование в указанном производстве было завершено 1 декабря 2020 года, однако после этого Печерский районный суд Киева принял решение, которым фактически обязал генерального прокурора забрать производство у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования. В Бюро назвали это решение Печерского райсуда незаконным, поскольку закон прямо запрещает передавать дела Национального бюро в другие органы досудебного расследования, и заявили, что из-за него экс-министр может избежать ответственности за совершенное коррупционное преступление.

 

Теги: #burisma #вакс
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