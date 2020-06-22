Изначальная сумма взятки за закрытие дела против "Burisma" и семьи Байденов составляла $50 млн

Изначальная сумма взятки за закрытие дела "Burisma" составляла $50 млн, а не $6 млн, заявил старший группы прокуроров Генпрокуратуры Украины по расследованиям экономических преступлений режима Януковича 2016–2019гг Константин Кулик в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Украина".

Кулик напомнил, что недавно представители "Burisma" были задержаны во время передачи агенту НАБУ взятки $6 млн для закрытия дела "Burisma".

"Изначальная сумма взятки составляла не 6 миллионов. Размер взятки составлял 50 миллионов долларов США", – заявил экс-прокурор, демонстрируя соответствующие документы.

Он отметил, что во время попытки дачи взятки за закрытие дела по "Burisma" и Байденам был задержан в том числе и юрист компании "Burisma" Андрей Кича.

"Этого Андрея Кичу в 2019 году представители "Burisma" уже делегировали провести переговоры с прокурорами Генеральной прокуратуры Украины. У меня в руках рапорт прокурора из моей группы, которая расследовала дело "Burisma". Как следует из рапорта, "Burisma" и заместитель генпрокурора Енин пытались повлиять на закрытие дела", – подчеркнул Кулик.

Народный депутат Ендрей Деркач отметил, что речь идет о Енине, которого, как он утверждает, "Порошенко оформил на должность заместителя министра иностранных дел в новый МИД Зеленского для контроля чувствительных тем для Порошенко, Байдена и их американского связного Джорджа Кента".

"Енин продолжает по сей день контактировать с Джорджем Кентом, докладывая еженедельно в телефонном режиме о ситуации", – отметил нардеп.

В августе 2019 года, сообщил Кулик, ему поступила информация о том, что Злочевский выделил $50 млн для закрытия уголовных дел, связанных с деятельностью компании "Burisma". Главные требования – закрыть дела, связанные с деятельностью "Burisma".

"Я подготовил соответствующий рапорт и доложил генпрокурору о необходимости документировать попытку дать взятку. Вот этот рапорт", – отметил Кулик, демонстрируя копию документа.

Ключевым вопрос, по мнению экс-прокурора, как может быть передан такой большой объем средств.

"Можете представить себе объем купюр размером в 50 миллионов долларов. Понятно, что в "кеше" такая взятка была невозможной. Поэтому мы обратились в СБУ с просьбой помочь в создании легендированного предприятия, на которое должны были зайти средства. Но тут произошла смена руководства ГПУ: на смену Луценко пришел Рябошапка. После этого, фиксирование взятки в 50 миллионов остановилось, а Рябошапка заявил, что дело по "Burisma" не существует", – сказал Кулик.

"Один из эпизодов официального подозрения Злочевскому в деле №1590, которое якобы за 6 миллионов должно было быть закрыто, включает факты соучастия Злочевского в легализации денежных средств с использованием компании "Burisma", а также Rosemont Seneca Boa Девона Арчера из орбиты семьи Байденов. Представители "Burisma" выделяли 50 млн долларов за закрытие не только дела Злочевского, но и против компании, близкой к экс-вице-президенту США Джо Байдену. Когда представители "Burisma" были задержаны на взятке в 6 миллионов, компания Rosemont Seneca Boa, а соответственно и платежи Байдену в деле уже не фигурировали. Это лично подтвердил Сытник на своей недавней пресс-конференции", – резюмировал Кулик.

В свою очередь, Деркач утверждает, что "Байдены в подозрении были, но исчезли по дороге вместе с еще 44 миллионами долларов, которые и были основной частью взятки".

"Все хорошо заработали. Еще более странным является тот факт, что об отсутствии фамилии Байдена в деле, в котором тот точно фигурирует, заявляет руководитель НАБУ Сытник, предлагая не вмешиваться в международные политические процессы. Цинизм предложения зашкаливает. Ведь именно Сытник вмешивался в выборы президента США в 2016 году, используя фейки о так называемой "амбарной книге" в деле начальника штаба Трампа – Пола Манафорта и "топил за Хиллари", – резюмировал Деркач.

12 июня бывший чиновник при содействии должного лица управления Государственной фискальной службы (ГФС) в г. Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Как сообщалось, на взятке в $6 миллионов задержали первого замначальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании "Burisma " Андрея Кичу.