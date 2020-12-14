Минюст США запросил информацию о финансовой деятельности Байдена-младшего в Украине - АР

Министерство юстиции США в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена - сына объявившего себя президентом США Джо Байдена - запросило информацию, касающуюся, в том числе, работы Байдена-младшего в украинской компании Burisma, сообщило агентство Associated Press (AP).

Всего Минюст затребовал документы от 20 с лишним компаний и организаций, связанных с финансами Хантера Байдена, сообщил агентству на условиях анонимности информированный источник. В частности, изучается множество финансовых вопросов, в том числе то, нарушал ли Хантер Байден и его сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами

Источник отметил, что неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования, или же прокуроры просто ищут информацию обо всех источниках его доходов за последние годы. Как сообщалось, Минюст также запросил информацию о деловых отношениях Хантера Байдена с Китаем.

Хантер Байден подтвердил на этой неделе, что прокуратура штата Делавэр ведет расследование, касающееся уплаты им налогов.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.