Компания Burisma Group заявляет о непричастности к взятке в $6 млн за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует Злочевский

Компания "Burisma Group" и ее руководство не имеют никакого отношения к взятке руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский, сообщает пресс-служба компании.

"Компания "Burisma Group" и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины.

"За более подробной информацией вы можете обратиться в пресс-офис компании: media@burisma-group.com", - добавили в "Burisma Group".

Как сообщалось, 13 июня директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что взятка в $6 млн руководству антикоррупционных органов предполагалась за закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии Николая Злочевского в завладении средств и обеспечению его возвращения в Украину.

Также Сытник сообщил, что на сегодняшний день задержаны три человека: первый заместитель начальника главного управления ГФС в Киеве, второй человек имеет отношение к компании Burisma, является доверенным лицом Злочевского и бывший сотрудник Фискальной службы, который также является доверенным лицом Злочевского.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что экс-вице-президент США Джозефа Байден и его сын Хантер не имеют отношения к делу о предложении взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие эпизода, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.

В ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, фигурирует ли в уголовном производстве о даче взятки, Байден-младший, поскольку он непосредственно связан со Злочевским и компанией "Бурисма" (Burisma Holdings), Холодницкий сказал: "Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют".

12 июня бывший чиновник при содействии должного лица управления Государственной фискальной службы (ГФС) в г.Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", - сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).