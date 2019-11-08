Необходимо завершить изменения в начальной школе и начать в базовой школе – министр образования

Министр образования и науки Украины Анна Новосад подчеркивает, что реформа школьного образования и имплементация "Новой украинской школы" будут продолжаться.

"Задачей нашего правительства будет завершение изменений в начальной школе. Но не менее амбициозная задача - эти изменения перенести и начать в базовой школе, в 5-9 классе. И этот вызов сложнее, чем в 1-4 классах, поскольку речь идет о большем количестве учителей, учителей-предметников, о большем количестве классов", - сказала она в городе Обуховка Днепропетровской области в пятницу во время презентации "To do list" изменений, которые планируется внедрить в сферах образования и науки до конца 2019 года, в течение 2020 года и в целом в течение следующих 5 лет.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, Новосад указала, что поставлена задача создать такую систему образования, которая обеспечивала бы непрерывные возможности обучения, которое бы на каждом уровне, от раннего развития и до взрослой жизни, обеспечивало доступ к качественному образованию и при необходимости помогало развивать те компетентности, получать те знания, которые необходимы в современном мире.

По ее словам, важное внимание уделено развитию дошкольного образования. Среди задач до конца 2019 года и на 2020 год, в частности, формирование перечня личных качеств/умений ребенка после детсада, сокращение очереди в дошкольные учреждения, проведение исследования качества дошкольного образования.

"Одна из самых амбициозных целей - обеспечить доступ к дошкольному образованию. Совместно с местными органами власти ставим цель или построить, или реконструировать 100 детских садов", - подчеркнула министр.

Новосад указала, что через пять лет каждый ребенок как в сельской местности, так и в городе должен иметь доступ к дошкольному образованию, а работники дошкольных учреждений иметь достойную оплату труда.

Министр отметила, что в Верховную Раду должен быть внесен законопроект "О полном общем среднем образовании", введена уже в декабре этого года практики объяснения детям о разных профессиях – профориентации, внедрения электронных учебников, создание 250 новых STEM лабораторий и 25 лабораторий робототехники. Кроме того, цель – построение или восстановление 100 современных школ.

Новосад также обратила внимание на проблему доступа к образованию для украинцев в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. По ее словам, министерство работает над созданием электронных материалов для дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий. Планируется психологическое сопровождение для школ в "серой зоне" и школьников и студентов с оккупированных территорий. Кроме того, министр считает, что нужно увеличивать возможности для поступления детей в украинские вузы с этих территорий.