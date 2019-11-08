Украинская сторона готова в 12.00 начать разведение на участке Петровское-Богдановка при условии зеркальных действий

Украинская сторона готова приступить 8 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения при условии зеркальных действий, заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко.

"8 ноября в 12:00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных сил Богдановка-Петровское Донецкой области. Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года", - сказал командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко на брифинге в пятницу.

Он отметил, что 7-дневный режим тишины на участке разведения соблюден, и украинская сторона готова выполнить условия касательно разведения сил и средств, однако с противоположной стороны подтверждения о готовности нет.

"Противоположная сторона… На данный момент подтверждения нет, но вы все помните понедельник 4 число, белая ракета, они 4 числа были готовы, сегодня не готовы. Выводы можно сделать однозначно", - подчеркнул Кравченко.

Кравченко напомнил, что войска ООС планируется отвести на 1 км, точно так же на 1 км должна отвести войска и противоположная сторона сторона.

"Подчеркиваю, что процесс разведения должен проходить обязательно при условии зеркальных действий с обеих сторон. Процесс будут фиксировать представители СММ ОБСЕ и наши военнослужащие и СЦКК. Практическое разведение сил и средств будет происходить на протяжении 3 дней", - проинформировал командующий ООС.

В ООС также сообщили, что н.п. Богдановка находится под контролем украинских войск, и она за пределами участка разведения. По словам командующего, сейчас там проживает семеро мирных граждан. В то же время н.п. Петровское находится под контролем оккупационных властей, и также за пределами участка разведения.

"Сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, что будет сигнализировать противнику о нашей готовности. Если вражеская сторона не ответит таким же сигналом, то можно будет считать, что противник сорвал не только процесс разведения, но и в который раз нарушил международные договоренности", - сказал Кравченко.

Он также отметил, что если разведение сил и средств на участке №3 начнется, то военнослужащие ООС не снизят уровень боевой готовности, но в случае обострения и провокаций со стороны противника, украинские подразделения готовы выйти на свои позиции.

"Украинская сторона не сдает свои позиции и не отступает назад", - сказал Кравченко.

В свою очередь информационные ресурсы так называемых "ЛНР"/"ДНР" пишут о якобы готовности начать разведение в субботу.