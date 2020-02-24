Политика

14:31 24.02.2020

Если разведение сил на Донбассе будет приводить к гибели мирного населения и военных Украины, его проводить нельзя - Верещук

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Если разведение сил на разных участках на Донбассе будут приводить к гибели гражданского населения и военных Украины, его проводить нельзя, отмечает член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Здесь стоит все-таки учесть профессиональную сторону этого вопроса. Если наши военные будут говорить о том, что такое разведение возможно, я бы хотела, чтобы они это сказали на комитете у нас. Потому что у нас есть гражданский контроль, как у парламентариев, а комитет состоит из разных членов разных фракций", - сказала она в комментарии телеканалу "Прямой" после публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник.

Верещук подчеркнула важность того, чтобы депутаты услышали целесообразность дальнейшего разведения именно от военных.

"Потому что я являюсь политиком, и я делаю политические оценки: да, мы стремимся к миру, да, мы на пути к миру. Но если такие разведения будут приводить к потере человеческих жизней, к потере жизней наших военнослужащих и к потере их здоровья, конечно, их проводить нельзя. И об этом надо говорить, и на мировой арене также", - добавила Верещук.

По ее словам, это надо аргументировать тем, что Россия и ее вооруженные формирования на временно оккупированном Донбассе атакуют силы обороны Украины.

Теги: #оос #разведение_сил #верещук
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