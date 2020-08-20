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00:50 20.08.2020

На заседании ТКГ согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе

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На заседании ТКГ согласованы четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе

В рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы были достигнуты договоренности о 20 участках разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.

"Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) 19 августа, которое проходило в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина.

Также на заседании украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ о противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни единого его нарушения.

      "В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный", - отмечается в сообщении ОП.

Кроме того, при обсуждении итогов работы экономической группы отмечалось, что украинское предприятие по водоснабжению продолжать будет осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной части территории Донбасса.

Теги: #разминирование #разведение_сил #донбасс
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