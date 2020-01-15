Политика

15:08 15.01.2020

Украинская сторона определила 3 допучастка разведения сил на Донбассе – Зеленский в разговоре с Меркель

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Украинская сторона определила 3 допучастка разведения сил на Донбассе – Зеленский в разговоре с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении на сайте Офиса президента Украины.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участка. Это важно для людей", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось, 10 декабря 2019г министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что участники "нормандского саммита" 9 декабря договорились о том, что новые участки разведения сил и средств на Донбассе станут гуманитарными зонами, на которых будут организованы новые пункты пересечения линии разграничения.

"Договорились о трех новых участка разведения до марта. Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет", - написал Загороднюк на своей странице в соцсети Facebook, комментируя встречу лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже.

"Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку", - добавил руководитель ведомства.

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Теги: #оос #зеленский #разведение_сил #меркель #ордло
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