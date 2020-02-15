Зеленский: Украина предлагает разводить силы на Донбассе по "секторальному принципу"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона выступает с инициативой о разведении сил вдоль линии разграничения на Донбассе по "секторальному принципу".

"Хочу рассказать об инициативе украинской стороны о разведении по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооружение и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский напомнил, что на саммите в Париже лидеры Нормандского формата, среди прочего, договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которое должно состояться до конца марта 2020 года. "Сейчас наша сторона предложила и почти согласован один участок, мы в процессе, работаем", - отметил он.