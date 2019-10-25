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14:54 25.10.2019

"Движение сопротивления капитуляции" намерено 21 ноября провести "Народное вече" на Майдане Независимости

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"Движение сопротивления капитуляции" намерено 21 ноября провести "Народное вече" на Майдане Независимости

Один из координаторов "Движения сопротивления капитуляции", волонтер Мирослав Гай сообщил о планах провести 21 ноября на Майдане Независимости в Киеве "Народное вече" по случаю Дня Достоинства, на котором будет озвучен мирный план по восстановлению территориальной целостности Украины на "украинских условиях".

"21 ноября мы приглашаем всех, в первую очередь, на Майдан Независимости в 19:00. Во-первых, это День Достоинства и мы хотим показать, что мы достойные. Будут проводиться поминальные мероприятия в честь Героев Небесной Сотни", - сообщил он журналистам в пятницу на Майдане Независимости.

Гай отметил, что на вече украинскому обществу будет представлен мирный план от стратегического совета "Движения сопротивления капитуляции", куда входят дипломаты, общественные деятели, известные в прошлом политики.

"Этот план будет соответствовать всем международным и украинским законам, и он будет альтернативой "формуле Штайнмайера", которую сейчас планирует внедрить Офис президента. Украинское гражданское общество покажет, что оно готово к миру, но только на украинских условиях", - подчеркнул он.

По его словам, данный план будет сначала презентован еще до проведения вече, а затем планируется большой форум, на который приглашаются все желающие представители гражданского общества и политических партий для обсуждения этого мирного плана.

Теги: #майдан_независимости #вече
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