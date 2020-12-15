Полиция не позволила протестующим поставить палатки на Майдане Независимости

Участники акции протеста "СТОП локдаун!" пытались установить на Майдане Независимости в центре Киева палатки во вторник днем, но правоохранители воспрепятствовали им.

Как видно из размещенных в соцсетях видеороликов, в ответ протестующие зажгли дымовые шашки, произошли локальные стычки между полицией и активистами. В настоящее время обстановка на главной площади столицы стабилизировалась.

Как сообщалось, участники акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Организатор акции – "SaveФОП".

Во вторник сотрудники Национальной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины перешли к усиленному режиму обеспечения публичной безопасности в связи с акциями протеста в центре Киева. Движение по ул.Грушевского перекрыто.