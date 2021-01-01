В Киеве завершилось вече памяти Степана Бандеры

На Майдане Независимости в Киеве завершилось вече памяти по случаю 112-й годовщины идеолога украинского национализма Степана Бандеры, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

На вече собрались несколько сотен людей, которые держали в руках государственные флаги, флаги партий "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус", а также скандировали лозунги: "Слава Украине! Героям слава", "Слава нации! Смерть врагам!" и "Украина – превыше всего!".

Во время вече выступили в частности актер и один из лидеров ВО "Свобода" Богдан Бенюк, руководитель киевской ячейки "Национального корпуса" Сергей Тамарин и заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко. Они акцентировали на значении национализма как идеологии и роли Бандеры в развитии государственности Украины.

Вече закончилось исполнением молитвы украинского национализма.

В целом, мероприятие прошло спокойно и контролируемо в сопровождении полиции.

Как сообщалось, 1 января в Киеве состоялся традиционный марш чести, достоинства и свободы, приуроченный к 112-й годовщине со дня рождения идеолога украинского национализма Бандеры, а также факельное шествие.