События

14:48 24.05.2020

Акция "#СтопРеванш" на Майдане Независимости собрала около тысячи участников

1 мин читать
Акция "#СтопРеванш" на Майдане Независимости собрала около тысячи участников

Акция "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" проходит на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на Майдане Независимости собралось около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организации "Дело громад", которые и выступили организаторами акции. Поводом стала первая годовщина президентских полномочий Владимира Зеленского.

"Мы должны объединиться в единый кулак. Если у нас не будет страны, то не важно, какая партия и с какими идеями придёт к власти, а вызовы перед нами стоят очень серьезные... Мы свободные, мы сильные и мы не допустим реванша", - заявил со сцены координатор "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус.

Участники акции требуют прекратить политический курс Украины, который они называют сдачей национальных интересов, остановкой курса на членство в ЕС и НАТО и попустительством пророссийским силам.

"Год президентства Зеленского запомнился не только капитуляционной политикой, а и репрессиями против патриотов, участников Революции Достоинства и российско-украинской войны, волонтеров: Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Маруси Звиробий, Татьяны Черновол", - сказал Левус.

В анонсе мероприятия говорится, что "Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов эпидемических, экономических, геополитических, гибридных атак России, итд, а значит, мы должны напомнить власти, что в этой стране еще граждане".

Теги: #майдан_независимости #акция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 24.05.2020
Участники акции "СтопРеванш" двинулись колонной к Европейской площади, откуда планируют пойти в Мариинский парк и дому Зеленского

Участники акции "СтопРеванш" двинулись колонной к Европейской площади, откуда планируют пойти в Мариинский парк и дому Зеленского

12:09 29.04.2020
У здания правительства Украины предприниматели требуют ослабления карантинных ограничений

У здания правительства Украины предприниматели требуют ослабления карантинных ограничений

09:34 11.03.2020
На Харьковщине в рамках проекта "Озеленение Украины" планируют высадить 250 тыс. деревьев за сутки

На Харьковщине в рамках проекта "Озеленение Украины" планируют высадить 250 тыс. деревьев за сутки

09:45 06.02.2020
Под Офисом президента Украины проходит акция против создания рынка сельскохозяйственных земель

Под Офисом президента Украины проходит акция против создания рынка сельскохозяйственных земель

00:45 29.12.2019
Активисты баррикадируют Лукьяновское СИЗО против освобождения экс-беркутовцев

Активисты баррикадируют Лукьяновское СИЗО против освобождения экс-беркутовцев

22:08 17.12.2019
Правоохранители готовят объявление подозрения трем участникам акции под Радой

Правоохранители готовят объявление подозрения трем участникам акции под Радой

21:24 08.12.2019
В Киеве под Офисом президента несколько тысяч человек собрались на акцию "Варта на Банковой" накануне "Нормандского саммита"

В Киеве под Офисом президента несколько тысяч человек собрались на акцию "Варта на Банковой" накануне "Нормандского саммита"

18:18 08.12.2019
Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

Порошенко поблагодарил "Батькивщину", "Голос", внепарламентские силы и зарубежных украинцев за объединение против капитуляции

16:09 08.12.2019
Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве завершилась

Акция "Красные линии для Зеленского" на Майдане Независимости в Киеве завершилась

16:07 08.12.2019
Акция в защиту климата с сотней перевернутых портретов Макрона прошла в Париже

Акция в защиту климата с сотней перевернутых портретов Макрона прошла в Париже

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС КИТАЙ

Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19

ВСУ РФ МИНОБОРОНЫ ООС

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

СНБО ОБЛАСТИ КОРОНАВИРУС

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, еще в 5 не изменилось

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине 406 новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 179 выздоровевших, 12 ранее заболевших умерли

КИЕВ УКРАИНА УБИЙСТВО

Советник главы МВД Шкиряк: предварительная версия смерти депутата Давыденко – самоубийство

ПОСЛЕДНЕЕ

Захваченные пиратами в Гвинейском заливе украинцы освобождены – Кулеба

Китай согласен на свободное от политики международное расследование по Covid-19

Российские наемники на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

В Эстонии выявлено двое заболевших Covid-19 за сутки, в Латвии - один

В Беларуси число заразившихся Covid-19 выросло на 954 - до 36198 человек, умерших - на пять, до 199

В Украину специальными и чартерными авиарейсами за прошедшие сутки прибыли почти 1,3 тыс украинцев

Активисты собрали в открытом офисе "Европейской солидарности" 25 тыс продуктовых наборов для представителей уязвимых групп

В Бердянске Covid-19 диагностирован у двух пассажирок микроавтобуса, приехавшего 16 мая из РФ

В начале недели Украине сохранится прохладная погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди

За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 14 новых случаев COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА