Участники акции "СтопРеванш" двинулись колонной к Европейской площади, откуда планируют пойти в Мариинский парк и дому Зеленского

Колонна участников акции "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" двинулась с Майдана Независимости в центре Киева в сторону Европейской площади, откуда протестующие планируют направиться к Мариинскому парку, у которого расположен дом, где живет президент Владимир Зеленский.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", протестующие прошли по Крещатику до Европейской площади, где установили красно-чёрный флаг у места гибели Сергея Нигояна, первого погибшего участника Революции Достоинства и почтили память погибших протестующих.

Далее активисты двинулись вверх по улице Грушевского. Их цель - прийти к Мариинскому парку и далее к дому по адресу Грушевского, 9а, где, по их информации, проживает Зеленский.

Колону участников акции сопровождают автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Движение по улице Грушевского перекрыто.