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22:05 06.10.2019

В Запорожье создан штаб сопротивления капитуляции Украины

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В Запорожье создан штаб сопротивления капитуляции Украины

           В Запорожье сотни горожан собрались на вече "Нет капитуляции", где выразили несогласие с подписанием Украиной "формулы Штайнмайера", а также создали Штаб сопротивления капитуляции Украины.

            Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в воскресенье около тысячи запорожцев, в т.ч. ветераны АТО, волонтеры, активисты общественных организаций, вышли на Площадь Героев, где провели городское вече "Нет капитуляции".

            Собравшиеся отмечали, что узнали о вече соцсетях, и пришли на центральную площадь для того, чтобы показать украинской власти свое несогласие с последними договоренностями по Донбассу, и подписанием украинской стороной "формулы Штанмайера".

            В ходе вече, запорожцы отмечали, что выборы на территориях, которые находились под оккупацией, невозможны еще долгое время, а т.н. особый статус для Донбасса приведет к расколу Украины.

            Ветераны АТО, выступающие на акции, также заявляли, что являются противниками отступления войск ВСУ со своих позиций, предусмотренного последними договоренностями по Донбассу.

            В ходе акции собравшиеся выдвинули ряд требований к президенту Украины, парламенту среди которых - запретить особый правовой режим, который ограничит суверенитет Украины, запретить освобождение от криминальной ответственности членов незаконных вооруженных группировок, совершивших тяжелые преступления на Донбассе, а также быть избранными в органы власти для всех членов незаконных вооруженных организаций.

            Участники вече заявили, что в Запорожье создан штаб сопротивления капитуляции Украины, в который войдут все силы, выступающие против подписания Украиной "формулы Штанмайера".

            Запорожцы принесли на вече плакаты с фотографиями украинских героев, погибших на Донбассе, и почтили их память минутой молчания.

Теги: #вече #запорожье
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