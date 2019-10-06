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18:51 06.10.2019

Порошенко на вече "Остановим капитуляцию" в Киеве: То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение

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Порошенко на вече "Остановим капитуляцию" в Киеве: То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение

Народный депутат, пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с женой Мариной присоединился к Всеукраинскому вече на Майдане "Остановим капитуляции" в Киеве в воскресенье и поддержал участников акции и их требования.

"Народ знает, что делать. И то, что сегодня народ так проводит воскресенье - это значит, что он знает, что делает, и он очень любит Украину… Мы все правильно делаем. И то, что вы сегодня здесь - это абсолютно правильное решение", - отметил пятый президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что "формула Штайнмайера" написана в Кремле, фамилия Штайнмайера к ней "прилеплена", а сам немецкий политик об этом не знал.

"Никто смысл этой формулы не знает и после того, как события происходят сейчас - и знать не будет. Это чисто российский сценарий", - заявил Порошенко, отвечая на вопрос людей.

Пятый президент Украины также прокомментировал заявления по разведению войск. "Особенно сейчас, когда они говорят, что они собираются отступать по всей линии - это точно ни с военной, ни с политической точки зрения делать нельзя", - сказал он.

Теги: #киев #порошенко #акция #вече
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