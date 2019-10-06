В Киеве на Майдане Независимости проходит вече "Остановим капитуляцию!"

В центре Киева проходит начавшееся около полудня воскресенья вече под лозунгом "Остановим капитуляцию!", целью которого является противодействие каким-либо намерениям властей Украины принять решения, которые приведут к сдаче национальных интересов страны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 12.30 воскресенья на Майдане Независимости собрались более тысячи человек и люди продолжали прибывать. Участники акции почтили минутой молчания память погибших в российско-украинской войне.

Как сообщили в столичном главке полиции, к 14 часам дня на Майдане Независимости собралось уже около 10 тыс. человек, а правопорядок обеспечивают три сотни правоохранителей.

"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих Национальной гвардии Украины. В столичную полицию поступило несколько заявок на проведение акции на Майдане Независимости. В настоящее время там находится около 10 тыс. человек. Нарушений не зафиксировано", - сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

Собравшиеся выступают резко против каких-либо действий властей, направленных, по их мнению, на капитуляцию и сдачу национальных интересов Украины, к коим они причисляют, в том числе реализацию "формулы Штайнмайера", предоставления "особого статуса" для Донбасса, отвода украинских войск от линии разграничения сторон и т.д.

В частности, как сказала пришедшая на акцию народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в комментарии телеканалу "Прямой", односторонний отвод войск вдоль линии разграничения на Донбассе - это непродуманное стратегически и тактически поведение новой власти, которое может привести к потере Украиной своих территорий,

"Я бы сейчас говорила о том, что говорят жители. В частности, волонтеры Харьковщины сообщают, что жители Золотого (Луганская обл. – ИФ) отказываются оставаться в городе после того, как оттуда уйдут украинские военные. Это очень ошибочный сигнал, потому что мы понимаем, что они не доверяют другой стороне, которая придет и будет их грабить. Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных", - сказала Фриз.

Она также обратила внимание на то, что отвод войск с занимаемых ими позиций планируется осуществить осенью "прямо в чистое поле".

"Это абсолютно непродуманная, ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории. Именно поэтому сегодня во всех городах Украины собрались люди сказать "Нет капитуляции", потому что нам не нужен мир такой ценой, ценой жизней наших военных, ценой жизней наших граждан, которые не хотят жить на территории, которая будет покинута нашими военными", - сказала парламентарий.

Она отметила, что общество не поддерживает действий власти и это может превратиться в сопротивление.

"Ни военные, ни гражданские не поддерживают действий власти, это может вылиться в сопротивление к действиям власти и не восприятие того, что делает власть. Мы говорим о необходимости остановиться и учесть мнение активных граждан, которые понимают, что такое война, которые теряли своих друзей, братьев, родных, знают, какую цену Украина в течение 6 лет заплатила за свою независимость. Мы будем бороться за свою независимость, чтобы Украина оставалась свободным, независимым и суверенным государством", - добавила Фриз.