События

14:22 23.08.2020

Полицейские задержали "стрелка" "ДНР" на Майдане Независимости в Киеве

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Полицейские задержали "стрелка" "ДНР" на Майдане Независимости в Киеве

Полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Независимости" в Киеве задержали прибывшего с временно оккупированной территории мужчину, во время поверхностного осмотра у которого обнаружили документы, выданные "ДНР" – "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

"Подозрительного мужчину заметили на станции метро полицейские, которые в усиленном варианте несут службу по охране общественного порядка... Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям", - сообщает в воскресенье Отдел коммуникации полиции Киева.

Также в полиции опубликовали фотографии найденных у мужчины "документов", - "удостоверения" на имя Сергея Писарева 1987г.р. с указанимаем занимаемой "должности" – "стрелок" и "удостоверение Новороссии" о награждении медалью "за оборону Славянска" на то же имя.

Теги: #киев #майдан_независимости #ордло
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