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10:35 23.10.2019

Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на 12 декабря

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Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на 12 декабря

Заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на 12 декабря.

"Суд перенесли на 12 декабря на 10:00. Длительная пауза связана с загруженностью Броварского суда", - написала сестра экс-нардепа Вера Савченко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

27 августа Броварской городской районный суд Киевской области перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца

Савченко также отметила, что перенос заседания на два месяца вызвано загруженностью судей.

Теги: #савченко #рубан #суд #савченко_рубан
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