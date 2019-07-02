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16:38 02.07.2019

Суд перенес рассмотрение дела Савченко – Рубана на 27 августа

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Суд перенес рассмотрение дела Савченко – Рубана на 27 августа

Коллегия судей Броварского районного суда Киевской области отложила до 27 августа проведение подготовительного заседания по делу в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"Коллегия судей в очередной раз отложила проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область", - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины во вторник.

При этом в Генпрокуратуре отмечают, что суд "по непонятным мотивам признал указанную причину неявки обвиняемой уважительной", и в очередной раз отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019 года.

"Таким образом, ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, поданные стороной обвинения еще 7 мая 2019, останутся безосновательно нерассмотренными судом уже более трех месяцев", - сетуют в Генпрокуратуре.

Ранее 19 июня 2019 года коллегия судей Броварского горрайонного суда Киевской области также отложила на 2 июля судебное заседание, в связи с пребыванием одного из судей на больничном.

Как известно, Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Теги: #савченко_рубан #савченко #генпрокуратура #суд #рубан
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