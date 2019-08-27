События

13:20 27.08.2019

Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца

1 мин читать
Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца

Заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на два месяца.

"Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрения вопроса не может быть, я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание", - сообщила Савченко после окончания судебного заседания, трансляцию которого вел телеканал "112.Украина".

"Что касается наших судебных (заседаний – ИФ), они будут продолжаться в обычном режиме, каждый раз будут судебные заседания, начнется предварительное заседание, которое вот сейчас начинается, посмотрим, что на нем будет рассмотрено, что не будет рассмотрено, какие будут результаты", - добавила она.

Савченко также отметила, что перенос заседания на два месяца вызвано загруженностью судей.

Теги: #савченко #рубан #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 27.08.2019
Бекиров вышел из СИЗО под обязательство являться в крымский суд

Бекиров вышел из СИЗО под обязательство являться в крымский суд

12:08 27.08.2019
Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

20:11 23.08.2019
Харьковчанин, "заминировавший" жилую многоэтажку ради мести жене, пойдет под суд - прокуратура

Харьковчанин, "заминировавший" жилую многоэтажку ради мести жене, пойдет под суд - прокуратура

13:13 23.08.2019
Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью

Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью

12:59 23.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд по поводу аннулирования лицензии NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд по поводу аннулирования лицензии NewsOne

12:33 23.08.2019
Суд вернул ФГВФЛ имущество стоимостью более 100 млн грн, незаконно выведенное из неплатежеспособного ВТБ Банка – СБУ

Суд вернул ФГВФЛ имущество стоимостью более 100 млн грн, незаконно выведенное из неплатежеспособного ВТБ Банка – СБУ

10:35 23.08.2019
Twitter обжаловал в ВС РФ штраф, наложенный за непредоставление сведений о локализации персональных данных россиян

Twitter обжаловал в ВС РФ штраф, наложенный за непредоставление сведений о локализации персональных данных россиян

19:23 22.08.2019
Подготовительное заседание в деле по иску Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ назначено на 19 сентября

Подготовительное заседание в деле по иску Богдана против журналистов "Схем" и НОТУ назначено на 19 сентября

18:44 22.08.2019
Суд оставил в силе низкие тарифы "Укрэнерго" для заводов Коломойского

Суд оставил в силе низкие тарифы "Укрэнерго" для заводов Коломойского

18:23 22.08.2019
Судебное заседание по "газовому делу" Онищенко перенесено на 3 октября

Судебное заседание по "газовому делу" Онищенко перенесено на 3 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пинчук попросил перенести допрос в Генпрокуратуре как свидетеля в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Правоохранители расследуют дело об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада" – источник

Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

Бекиров вышел из СИЗО под обязательство являться в крымский суд

Советник президента США по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков рассчитывает за три года решить "квартирный вопрос" сотрудников органов внутренних дел

Пинчук попросил перенести допрос в Генпрокуратуре как свидетеля в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Правоохранители расследуют дело об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы "Рада" – источник

Представители ОРЛО установили временную постройку в районе "Станицы Луганской", препятствуя украинской стороне перейти к ремонту моста

Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео, проект обойдется в $32,5 млрд

Советник президента США по нацбезопасности Болтон прибыл в Киев

ЕСПЧ взыскал в пользу матери и жены Магнитского 34 тыс. евро компенсации

Участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании, их юридическое оформление завершается – адвокат россиян

НАБУ завершило расследование по расхищению средств в "Запорожьеоблэнерго", направляет материалы в суд

Зеленский назначил нового руководителя Кировоградского облуправления СБУ - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА