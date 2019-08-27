Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца

Заседание Броварского городского районного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на два месяца.

"Я понимала, что, в принципе, с моей стороны рассмотрения вопроса не может быть, я не знала, будут ли защитники Владимира Рубана. Их тоже не оказалось, поэтому перенесли судебное заседание", - сообщила Савченко после окончания судебного заседания, трансляцию которого вел телеканал "112.Украина".

"Что касается наших судебных (заседаний – ИФ), они будут продолжаться в обычном режиме, каждый раз будут судебные заседания, начнется предварительное заседание, которое вот сейчас начинается, посмотрим, что на нем будет рассмотрено, что не будет рассмотрено, какие будут результаты", - добавила она.

Савченко также отметила, что перенос заседания на два месяца вызвано загруженностью судей.