Суд вернул прокурору обвинительный акт в отношении экс-нардепа Савченко, прокуратура может обжаловать это решение – Офис генпрокурора

Броварской горрайонный суд Киевской области вернул прокурору обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на захват госвласти, прокуратура решает вопрос обжалования этого решения в апелляционном порядке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора.

"29 ноября 2021 коллегия судей Броварского горрайонного суда Киевской области приняла решение о возвращении обвинительного акта прокурору в уголовном производстве по обвинению бывшего народного депутата Украины и гражданина Украины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины", - сказали в понедельник в Офисе генпрокурора.

Также, как отметили в ведомстве, суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны обвинения о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Офисе генпрокурора напомнили, что обвинительный акт в этом уголовном производстве 28 января 2019 года был направлен в Славянский горрайонный суд Донецкой области для рассмотрения по существу. В дальнейшем Верховный суд и Киевский апелляционный суд определяли подсудность в данном уголовном производстве за Черниговским районным судом Черниговской области, Соломенским районным судом Киева, Дарницким районным судом Киева и Броварским горрайонным судом Киевской области.

"С апреля 2019 года Броварским горрайонным судом Киевской области проводилось подготовительное судебное заседание, которое откладывалось 19 раз по независимым от стороны обвинению причин. При этом более 2,5 лет суд не приступал к рассмотрению ходатайств прокурора о применении меры пресечения в отношении обвиняемых, что противоречит требованиям ст. 186 УПК Украины о неотложности рассмотрения таких ходатайств", - уточнили в Офисе генпрокурора.

По информации ведомства, в сентябре 2020 года была изменена коллегия судей в связи с отставкой всех трех судей предыдущей коллегии, а в сентябре 2021 года был заменен председательствующий судья новой коллегии в связи с окончанием полномочий, однако новая коллегия судей также заняла позицию об отсутствии оснований для безотлагательного рассмотрения ходатайств прокурора о применении меры пресечения.

"Учитывая обоснованные обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности, 6 октября 2021 прокурором заявлен отвод коллегии судей, в удовлетворении которого отказано, а уже 29 ноября 2021 судом возвращен обвинительный акт прокурору", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

При этом в ведомстве добавили, что в настоящее время Офис генпрокурора решает вопрос обжалования этого решения суда в апелляционном порядке.

Ранее адвокат Алексей Шевчук на своей станице в Фейсбук сообщил, что обвинительный акт по "делу Савченко-Рубана" возвращен прокурору. Чуть позже на странице Савченко в Фейсбук появилась аналогичная информация. "Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана в "подрыве Верховной Рады минометами с баржи, которая плывет по Днепру, возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения. В мере пресечения в виде содержания под стражей Савченко и Рубана отказано", - говорилось в сообщении.

Как сообщалось Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.